We krijgen een officiële hittegolf met tropische temperaturen

Nederland maakt zich op voor een officiële hittegolf.

Al zondagochtend kan er een temperatuur van 25 graden worden bereikt, zo meldt Weeronline. En dat is nodig voor een officiële hittegolf. Want daarvan is sprake als het in De Bilt minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt.

Wel moet het daarbij ook drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. In het zuiden kan zondagochtend al een temperatuur van 25 graden worden gemeten. Naar verwachting wordt het ook nog eens de warmste 9 augustus ooit gemeten, aldus Weeronline.

In het zuiden en zuidoosten, maar ook op de Veluwe worden maxima van 35 tot 36 graden verwacht. In het Limburgse Arcen wordt het voor de derde dag op rij minimaal 35 graden. In de Randstad is het een paar graden koeler, hier wordt een temperatuur van 33 graden verwacht.Op de Waddeneilanden is het aangenamer met een temperatuur van 26 graden.



Ook zondagavond blijven de temperaturen tropisch. In de Randstad daalt de temperatuur onder de 30 graden maar blijft het zomers warm. Zondagnacht daalt de temperatuur langzaam en stijgt de luchtvochtigheid naar 70 tot 80 procent, waardoor het drukkend warm kan zijn.

Volgens de statistieken van het KNMI zijn er in ons land, sinds het begin van de metingen in 1901 tot nu toe totaal 28 hittegolven geweest. De tot nu toe laatste was van 23 augustus - 28 augustus 2019. Deze duurde 6 dagen, 3 daarvan waren tropisch.

