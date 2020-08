Libanese minister weg na zware explosie in haven

De Libanese minister van Informatie is opgestapt na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet.

Economische crisis

Manal Abdel Samad is de eerste topfunctionaris die het veld ruimt vanwege de ramp, die aan meer dan 150 mensen het leven heeft gekost. "Na de enorme catastrofe in Beiroet, kondig ik mijn vertrek uit de regering aan", citeren lokale media uit een verklaring van de bewindsvrouw. Ze bood het Libanese volk haar excuses aan.In de haven ontplofte dinsdag een opslagplaats waar zo'n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag opgeslagen. De onthulling dat die stof jarenlang als een soort tikkende tijdbom in de hoofdstad lag, heeft geleid tot grote verontwaardiging en gewelddadige protesten.Abdel Samad is niet de eerste minister die deze maand vertrekt. Een dag voor de ramp diende de minister van Buitenlandse Zaken zijn ontslag in. Nassif Hitti vond dat de regering veel te weinig deed om de ernstige economische crisis in zijn land het hoofd te bieden.Die economische crisis dreigt nu nog verder te verslechteren door de verwoestende explosie. De schade door de ramp loopt in de miljarden. De internationale gemeenschap houdt zondag een virtuele donorconferentie voor Libanon.