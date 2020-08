Winst Saudi Aramco fors gedaald door lage olieprijs

De winst van het Saoedische staatsolieconcern Saoedi Aramco daalde in het tweede kwartaal met 73 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het bedrijf noteerde een winst van ongeveer 6,6 miljard dollar (ruim 5,6 miljard euro). Het bedrijf heeft veel last van de dalende olieprijs. De vraag naar olie nam af door de coronacrisis. Saoedi Aramco gold als het waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld, maar die titel is sinds kort in handen van techbedrijf Apple Het olieconcern keert een dividend over het afgelopen kwartaal van ongeveer 18,75 miljard dollar uit. Dat komt vooral ten goede aan de Saoedische regering. Voor het gehele jaar heeft het bedrijf een dividend beloofd van 75 miljard dollar.