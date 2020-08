Macron: we moeten snel optreden om Libanon te helpen

De Franse president Emmanuel Macron roept de internationale gemeenschap op "snel en effectief" te handelen om Libanon te helpen.

Hij beklemtoonde aan het begin van een internationale donorconferentie dat de toekomst van het land op het spel staat. Op de conferentie wordt gesproken over de hulp aan Libanon. Dat land verkeerde al in een ernstige economische crisis voor de verwoestende explosie van afgelopen week. Financiële hulp aan de Libanese autoriteiten ligt echter gevoelig, omdat veel Libanezen die als corrupt en ineffectief zien.De Franse president bracht na de ramp een bezoek aan Libanon en beloofde daar dat de internationale steun niet in "corrupte handen" zou belanden. Macron pleitte zondag via een videoverbinding voor een coördinerende rol voor de Verenigde Naties.