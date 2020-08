EU stelt 63 miljoen beschikbaar voor noodhulp Beiroet

De EU verstrekt 30 miljoen euro extra voor noodhulp aan Libanon.

© ANP 2020

Het geld is een aanvulling op de 33 miljoen euro die al zijn toegezegd onmiddellijk na de explosie in Beiroet, bericht de Europese Commissie zondag tijdens de online-donorconferentie. Het geld zal via de Verenigde Naties en andere organisaties onder streng toezicht naar Libanon worden gekanaliseerd en zal worden gebruikt om de zwaarst getroffen mensen te helpen."In deze kritieke uren biedt de EU onderdak, medische noodhulp, water en sanitaire voorzieningen en voedselhulp. De Europese Unie is vastbesloten het Libanese volk op korte en lange termijn te helpen", aldus Janez Lenarcic, EU-commissaris voor crisisbestrijding.