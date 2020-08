Bijna 600 nieuwe coronagevallen vastgesteld in Nederland

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend hebben 577 mensen te horen gekregen dat ze het coronavirus hebben opgelopen.

Dat is meer dan de 486 nieuwe gevallen die het coronadashboard van de overheid op zaterdag meldde en de 519 nieuwe besmettingen van vrijdag. De regio Rotterdam-Rijnmond is grootste brandhaard en daar zijn de afgelopen 24 uur 153 nieuwe gevallen geregistreerd. In Amsterdam-Amstelland werd het virus vastgesteld bij 89 mensen.In Midden- en West-Brabant kwamen er 65 nieuwe coronagevallen bij. In Den Haag en omstreken werden 43 besmettingen vastgesteld.