Heetste 9 augustus in Nederland ooit gemeten

In De Bilt was het zondagmiddag om 16. 10 uur 32,6 graden en daarmee is het officieel de warmste 9 augustus ooit gemeten.

© ANP 2020

Het vorige record was 32,5 graden, dat werd in 2004 gehaald, zo meldt Weeronline. In het zuiden werden zondag nog hogere temperaturen gemeten. In Gilze-Rijen werd het om 15.50 uur maar liefst 35,3 graden. Eerder zondag was al sprake van een officiële hittegolf, de eerste van dit jaar en de 29e hittegolf sinds het begin van de weermetingen door het KNMI in 1901.De komende dagen blijft het zeer heet met in De Bilt maxima van 33-34 graden. In het zuidoosten wordt het met 37 graden het heetst. Aan de noordwestkust is het 29 graden.Van zondag op maandag is de nacht erg warm. In het midden en zuiden daalt de temperatuur niet verder dan 20-21 graden en vooral in steden zal het nog warmer zijn.