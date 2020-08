Taliban bereid te praten over vrede na vrijlating gevangen

De Taliban hebben positief gereageerd op het besluit van de grote Afghaanse volksraad 400 gevangen genomen strijders vrij te laten.

Woordvoerder Suhail Shaheen liet zondagavond vanuit Doha weten dat als dat gebeurd is de opstandelingen bereid zijn de vredesbesprekingen binnen tien dagen te hervatten. De radicaal-islamitische verzetsorganisatie had om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten als voorwaarde gesteld dat deze groep, als laatste van in totaal 5000 opgepakte Taliban, de gevangenis zou mogen verlaten.Dat was in regeringskringen omstreden omdat deze te boek stonden als zeer gevaarlijk. Een aantal van hen werd beschuldigd van het plegen van zware aanslagen, met veel burgerslachtoffers onder wie buitenlanders.President Ashraf Ghani gaf niettemin zondag opdracht hen op vrije voeten te stellen. Om te beginnen moet dat leiden tot een wapenstilstand in heel Afghanistan. Shaheen zei dat een bestand onderdeel zal zijn van het vredesoverleg.