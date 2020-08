Ministerie scherpt reisadvies meerdere regio's Spanje aan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor een aantal gebieden in Spanje aangepast.

In de provincies Barcelona en Lerida (in de autonome regio Catalonië), de provincies Huesca, Zaragoza en Teruel (in de autonome regio Aragón) en de provincie Soria (in de regio Castilië en León) geldt per direct een zogeheten code oranje (alleen noodzakelijke reizen).Mensen wordt aangeraden alleen naar dit gebied te reizen als dit echt noodzakelijk is. Reizigers die nu in Barcelona of in een van de randgemeenten zijn, krijgen het advies om na thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan.In heel Spanje neemt het aantal COVID-besmettingen toe. Het ministerie raadt mensen die op vakantie naar Spanje gaan aan om waakzaam te blijven. "Ontwikkelingen kunnen elkaar in hoog tempo opvolgen", aldus het ministerie.Toeristen worden niet teruggehaald door de Nederlandse regering. Mensen die via een georganiseerde reis hebben geboekt, kunnen hulp krijgen bij hun reisorganisatie.