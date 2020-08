In Parijs zijn mondkapjes in drukke zones vanaf nu verplicht

In Parijs en omstreken moeten mensen vanaf maandag 08.00 uur een mondkapje dragen in bepaalde drukke gebieden in de strijd tegen het coronavirus.

In het openbaar vervoer, musea en supermarkten was dat al noodzakelijk, vanaf nu moeten iedereen ook een mondkapje op in winkelstraten, wachtrijen voor overheidsgebouwen of toeristische bezienswaardigheden, maar ook op de drukke Seine-oevers, in parken en openluchtmarkten.De plicht geldt voor zeker een maand. Alles wijst erop dat het virus in de regio weer actiever circuleert. Kinderen onder de elf jaar hoeven het mondkapje niet op.De mondkapjes moeten ook worden gedragen op plekken in de departementen Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne en Val-d'Oise. Andere Franse steden waren Parijs al voorgegaan om ook op drukke plaatsen in de buitenlucht mondkapjes verplicht te stellen.Overtreders kunnen een boete van 135 euro krijgen, hardnekkige recidivisten zelfs een gevangenisstraf. Onder andere Toulouse, Lille, Biarritz, Marseille en Nice kondigden die maatregel al af. In Nederland deden Rotterdam en Amsterdam hetzelfde.