China vaardigt tegenmaatregelen uit tegen Amerikanen

China heeft tegen elf Amerikanen, onder wie de Republikeinse senators Ted Cruz en Marco Rubio, sancties uitgevaardigd.

Het is een reactie op Amerikaanse strafmaatregelen tegen een aantal Chinezen naar aanleiding van de ingrijpende Chinese maatregelen in de tot voor kort als autonoom geldende metropool Hongkong. Peking liet weten dat het sancties uitvaardigt "tegen Amerikanen die zich slecht hebben gedragen in kwesties die Hongkong aangaan".

Daartoe rekent China ook onder anderen de chef van Human Rights Watch, Kenneth Roth, en de leider van een Amerikaanse stichting die democratie zegt te bevorderen, de National Edowment for Democracy.

Maandag zijn in China negen mensen opgepakt op basis van een nieuwe veiligheidswet die de Volksrepubliek heeft opgelegd aan de autonome regio Hongkong. Zo werd mediamagnaat Jimmy Lai Chee-ying, die bekend staat als een invloedrijk ijveraar voor democratisering in Hongkong, samen met een van zijn zoons in het hoofdkwartier van zijn mediabedrijf in de boeien geslagen.



Hongkong heeft autonomie op basis van de afspraken die bij de overdracht van de Britse kolonie aan het gezag van Peking in 1997 zijn gemaakt. Autonoom Hongkong heeft daarmee een op westerse leest geschoeid rechtsstelsel. Dat biedt opgepakte verdachten rechten, terwijl in de rest van China verdachten er vrijwel zeker van kunnen zijn dat ze veroordeeld worden.

Een plan van de regering van Hongkong om uitlevering aan de Volksrepubliek makkelijk te maken, leidde half maart vorig jaar tot massale protesten en stortte het financiële centrum Hongkong in een crisis.

