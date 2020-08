Frankrijk en Niger vastbesloten in strijd terroristen Sahel

Frankrijk en Niger zijn vastbesloten hun strijd tegen terroristische groeperingen in de West-Afrikaanse Sahel voort te zetten, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian maandag.

Hij reageerde daarmee op de moord op zes Franse hulpverleners in een wildpark in Niger. Le Drian zei dat Frankrijk alle nodige middelen zou inzetten om licht te werpen op de aanval van zondag, waarbij zes Franse hulpverleners omkwamen. "Onze twee landen blijven vastbesloten om onze gezamenlijke strijd tegen de terroristische groeperingen in de Sahel voort te zetten", zei hij.De Franse aanklager voor terrorismebestrijding zei maandag een onderzoek te hebben geopend naar de moordaanslag door gewapende mannen in Niger.Een Franse militaire bron zei dat Franse en Nigerese militairen een natuurreservaat in Niger en het omliggende gebied hebben doorzocht op sporen van de schutters die ook een Nigerese gids en een lokale chauffeur hebben vermoord.