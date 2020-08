Giuliani: Kanye staat nog steeds achter Trump

Kanye West heeft zich dan wel kandidaat gesteld voor het presidentschap van de Verenigde Staten, maar de rapper is nog steeds goede vrienden met zijn tegenstander Donald Trump.

Dat beweert politicus Rudy Giuliani, de persoonlijk advocaat van Trump, voor de camera's van TMZ. Gevraagd naar de kansen van Kanye tijdens de verkiezingen, laat de oud-burgemeester van New York weten: "Kanye is volgens mij stiekem een Trump-supporter". Ook vertelt hij dat Trump niet boos is over de politieke ambities van de muzikant.

Giuliani stelt daarna dat de rapper "een uithangbord is voor de ontevredenheid van de zwarte stemmer, die zich genegeerd voelt door de Democratische partij." Dat sluit aan bij de theorie dat de rapper zich vooral verkiesbaar heeft gesteld om Afro-Amerikaanse stemmen af te pakken van Trumps concurrent Joe Biden.

De New York Times meldde afgelopen week dat het er steeds meer op lijkt dat de Republikeinse partij zelfs achter de kandidatuur van Kanye zit.



De rapper maakte half juli bekend zich verkiesbaar te stellen voor het presidentschap. Niet lang daarna begon hij verward gedrag te vertonen. Op zijn eerste campagnebijeenkomst maakte hij in tranen bekend dat hij ooit één van zijn kinderen wilde aborteren en op Twitter ging hij los met berichten uit de privésfeer en redelijk onnavolgbare andere mededelingen.

Volgens zijn vrouw Kim Kardashian was dat het gevolg van mentale problemen: Kanye lijdt volgens zijn vrouw aan een bipolaire stoornis.

