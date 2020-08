Marokko: Fez roept hulp leger in bij handhaving coronamaatregelen

Ook in Fez vinden sinds dit weekend legerpatrouilles plaats in een aantal afgesloten wijken

Het leger gaat lokale autoriteiten helpen bij het handhaven van de strikte maatregelen tegen het coronavirus en heeft toegangswegen tot een aantal wijken in de stad gebarricadeerd. Eerder werd in Tanger al de hulp ingeroepen van het leger.





Sinds woensdagavond 20.00 uur gelden in Fez en Tanger strengere regels tegen het longvirus. In de afgesloten stadsdelen geldt een afzonderlijke vergunningsplicht om de wijk te mogen verlaten. Buurtsupers en andere winkels sluiten om 20.00 uur. Lokale souks sluiten om 16.00 uur. Ook moeten hamams en schoonheidssalons voorlopig de deuren sluiten.





De plaatselijke aanscherping van maatregelen tegen COVID-19-virus is het gevolg van de recente toename in het aantal coronaslachtoffers. In Fez zijn tot dusver 61 mensen overleden aan het longvirus, waarvan meer dan de helft (34) in de afgelopen maand.

