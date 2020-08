Oujda: Politie onderschept 20 kilo goud en miljoenen in contanten

marokko 10 aug 13:16

Bij een politie-operatie in Oujda, in het noordoosten van Marokko, is 20 kilo goud en €2,5 miljoen contant geld in beslag genomen

De operatie was een samenwerking tussen de nationale veiligheidsdienst DGSN en de nationale inlichtingendienst DGST. Het in beslag genomen goud heeft een geschatte waarde van €1,1 miljoen. Naast de 12 goudstaven van in totaal 20 kg werden ook vijf dure auto's in beslag genomen. Autoriteiten vermoeden dat de in beslag genomen kostbaarheden het resultaat zijn van criminele activiteiten. Tijdens de operatie arresteerde de politie vier verdachten wegens vermeende deelname aan criminele handelingen. Veiligheidsdiensten hebben een onderzoek ingesteld om de oorsprong van het geld en eventuele criminele activiteiten die daarmee verband houden, vast te stellen.

Opsporingsoperaties na de eerste arrestaties leidden tot de arrestatie van een vijfde verdachte in de regio Bni Drar, zo'n 25 kilometer ten noorden van Oujda. Tijdens de arrestatie vuurde een politieagent twee waarschuwingsschoten af toen een groep mannen stenen naar veiligheidsdiensten begonnen te gooien, daarbij raakte één agent gewond, meldt DGSN. © MAROKKO.NL 2020