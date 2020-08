Marokko: Nieuwe spoorlijn verbindt Tetouan, Chefchaouen en Al Hoceima met nationaal netwerk

De nieuwe spoorlijn moet de noordelijke provincies verbinden met de rest van het land.

Dat meldde de Marokkaanse minister van Energie Aziz Rabah. De verklaring van de minister was het antwoord op een vraag van de oppositie over het voorgenomen plan.





Volgens de minister verkeert het plan in een vergevorderd stadium en zal binnenkort meer duidelijkheid zijn over het project. De spoorverbinding zal naar verwachting zorgen voor een grote economische impuls in de steden in de noordelijke regio's.

