Meknes: Vrouw verminkt 6-jarige stiefdochter

Een 27-jarige vrouw is vrijdag gearresteerd vanwege haar vermeende betrokkenheid bij de verminking van haar stiefdochter

De vrouw heeft naar verluidt met opzet brandwonden toegebracht op verschillende lichaamsdelen van het minderjarig meisje, onder meer op haar benen en geslachtsdelen. Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN.





De arrestatie volgde na aangifte van de vader van het slachtoffertje. Het meisje is voor behandeling opgenomen in het ziekenhuis.





De politie is een onderzoek gestart naar de zaak. In opdracht van het openbaar ministerie is het slachtoffer in het ziekenhuis onderworpen aan een medisch onderzoek.

