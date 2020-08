Ait Taleb: Eenmalige bonus voor zorgpersoneel in Marokko

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een besluit aangekondigd om éénmalig een ​​uitzonderlijke vergoeding aan gezondheidswerkers uit te keren.

Dat meldde zorgminister Khalid Ait Taleb vrijdag. Volgens de minister zal de toelage worden uitgekeerd zodra de hoogte van het bedrag is vastgesteld.

Het ministerie van Ait Taleb kondigde begin vorige week aan dat het verlof van de ruim 70.000 zorgmedewerkers in het land per direct werd opgeschort. Personeel dat op vakantie was had 48 uur de tijd om de werkzaamheden te hervatten.

De verslechterende epidemiologische situatie in Marokko vormde de grondslag voor het besluit. Marokko is momenteel getuige van een zorgwekkende stijging in het aantal slachtoffers van het longvirus COVID-19. Marokko meldde achtereenvolgend nieuwe records in het aantal besmettingen en doden.



Het éénzijdig opschorten van het verlof voor zorgpersoneel zorgde voor veel kritische geluiden van gezondheidswerkers. Het besluit om een ​​uitzonderlijke vergoeding te betalen komt na overleggen tussen het ministerie en de vakbonden.

Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt rekening gehouden met de verantwoordelijkheden en taken van elk van de gezondheidswerkers in de strijd tegen COVID-19 op lokaal, regionaal en centraal niveau. "De gehanteerde rekenmethode wordt voorgelegd aan de centrale bond, die 72 uur de tijd krijgt om de ingediende voorstellen te bestuderen", aldus de minister.

Ait Taleb riep tevens alle instellingen, belanghebbenden en zijn ministerie op om samen te werken om de uitgebreide hervorming van het gezondheidssysteem door te voeren en de financiële situatie van alle gezondheidswerkers te verbeteren.

