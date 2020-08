'Halal-reizen beleeft opmars gedurende coronacrisis'

Terwijl de reguliere reisbranche hevig lijdt als gevolg van de coronacrisis groeit de belangstelling voor halal vakantie-arrangementen

De groeiende wens naar meer privacy en sociale afstand zorgt voor een toenemende belangstelling voor halal toerisme. Dat zegt Emrullah Ahmet Turhan van Halal International Tourism Organization (HITO).

Halal toerisme biedt op maat gemaakte arrangementen voor vakantiegangers die zich houden aan de islamitische wet, met onder meer verblijf in hotels die geen alcohol schenken en aparte spa- en zwembadfaciliteiten voor mannen en vrouwen.

In een tijd waar sociale afstand de norm is zorgen de halal arrangementen er voor dat vakantiegangers kunnen genieten van de zomervakantie terwijl wordt voldaan aan een groot aantal voorschriften in de strijd tegen het longvirus.



In Turkije, momenteel één van de grootste aanbieders in de volwassen niche-markt, hebben zo'n 30 hotels de afgelopen maanden hun faciliteiten omgebouwd tot halal-vakantiebestemmingen.

"Elk jaar komen ongeveer 8,5 miljoen moslims naar Turkije voor vakantie", zegt Ahmet Turhan. Het aandeel vertegenwoordigd 10% van de wereldwijde moslim-vakantiegangers. "Een gemiddelde halal-toerist spendeert zo'n €1.101 in het land", aldus de HITO-woordvoerder.

Halal-toerisme is "serious business", jaarlijks reizen zo'n 121 miljoen moslims voor vakantie naar een ander land. In 2018 werd wereldwijd een omzet gerealiseerd van €145 miljard.

