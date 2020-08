Marokko onderzoekt binnenlandse opslag ontvlambare materialen na explosie Beiroet

marokko 10 aug 17:52

In Marokko is begonnen met een grootschalige inventarisatie van alle partijen die explosieve of licht ontvlambare materialen verkopen of opslaan

De komende weken volgen inspectiebezoeken aan industrietreinen, opslagplaatsen, verwerkingsbedrijven, maar ook supermarkten en buurtwinkels. De autoriteiten willen voorkomen dat zich in Marokko een soortgelijke ramp voordoet als de recente explosie op de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet, dat schrijft dagblad Al Massa in haar editie van vandaag.

In een brief naar alle betrokken ministeries en gouverneurs schrijft de Minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit over de noodzaak van de inventarisatie van ontvlambare materialen in Marokko. De minister roept lokale autoriteiten op het vergunningsproces voor de verkoop en opslag van ontvlambare materialen aan te scherpen.

Het verzoek van de minister heeft ook betrekking op winkels die licht ontvlambare materialen (zoals gasflessen) opslaan en verkopen.

In de haven van Beiroet ontplofte vorige week dinsdag een opslagplaats waar zo'n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag opgeslagen. De onthulling dat die stof jarenlang als een soort tikkende tijdbom in de hoofdstad lag, heeft geleid tot grote verontwaardiging en gewelddadige protesten © MAROKKO.NL 2020