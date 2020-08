Feestlocatie 'Koning Party & Events' in Amsterdam dicht om corona

De sluiting is op grond van de noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio.

Na drie eerdere corona-uitbraken in Amsterdamse horecagelegenheden, is op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland per direct zalencentrum De Koning Party & Events in het Westelijk Havengebied gesloten.

Het is de eerste sluiting voor twee weken in de omgeving van Amsterdam na de persconferentie van Rutte afgelopen donderdag.

Uit een rapportage van de GGD blijkt dat er drie clusters van besmettingen met het longvirus COVID-19 te herleiden zijn naar feesten op deze locatie aan de Isolatorweg. Een cluster betekent drie of meer besmette personen.



Ook blijkt dat tijdens de feesten de voorwaarden uit de noodverordening zijn overtreden.

Gezien de risico’s voor de volksgezondheid wordt de locatie per direct voor twee weken gesloten.

