Tanger sluit meerdere cafés na schendingen voorschriften coronavirus

Lokale autoriteiten in Tanger hebben maandag meerdere cafés en restaurants gesloten nadat bleek dat de voorzorgsmaatregelen tegen het longvirus niet werden nageleefd

De horecagelegenheden zouden zich niet hebben gehouden aan de striktere sluitingstijden. Ook werden de regels met betrekking tot sociale afstand niet nageleefd.

De horecagelegenheden moeten voor een periode van vijf dagen de deuren sluiten. De overtredingen kwamen aan het licht nadat inspecteurs van de gemeente een onaangekondigd bezoek deden.

Autoriteiten in Tanger besloten begin vorige week de maatregelen tegen het coronavirus extra aan te scherpen. Cafés in het stadscentrum mogen tot maximaal 22.00 uur open zijn. Restaurants moeten uiterlijk 23.00 uur dicht.



Voor horecagelegenheden in de afgesloten stadsdelen gelden nog strengere regels. Door de plaatselijke lockdown moet de horeca uiterlijk om 18:00 uur dicht.

Cafés in zwaargetroffen regio's in Marokko kregen afgelopen weekend de instructies voorlopig geen voetbalwedstrijden te vertonen in de horecagelegenheid. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat het longvirus zich verspreid in volgepakte cafés.

