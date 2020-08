Meer dan 3000 nieuwe coronabesmettingen in Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdagmiddag weer bekend hoeveel coronagevallen in de afgelopen week zijn vastgesteld.

© ANP 2020

Duidelijk is al dat het er meer zijn dan de 2588 nieuwe besmettingen van de voorgaande week. Waarschijnlijk meldt het RIVM tussen de 3500 en 4000 nieuwe gevallen. In de afgelopen zes dagen, van woensdag tot en met maandag, heeft het RIVM al 3239 meldingen van nieuwe gevallen binnengekregen van de regionale gezondheidsdiensten. Tussen zondagochtend en maandagochtend steeg het aantal bevestigde besmettingen met 630. Dat is de grootste toename in een etmaal sinds eind april.Eind juni besloot het RIVM te stoppen met dagelijkse corona-updates, omdat nauwelijks nog mensen besmet raakten. In de eerste wekelijkse update, begin juli, meldde het instituut 432 nieuwe gevallen. Een week later was dat gestegen naar 534 nieuwe patiënten in een week tijd. Daarna verspreidde het virus zich snel. Een week na de 534 gevallen kwamen er 987 besmettingen bij. Nog een week later bleken 1329 mensen het coronavirus te hebben opgelopen, en in de week tot dinsdag werden 2588 gevallen vastgesteld.Rotterdam is de grootste brandhaard, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. In plaatsen als Gouda en Bergen op Zoom worden ook veel gevallen vastgesteld. Buiten de Randstad en West-Brabant blijft het vooralsnog relatief rustig. Een uitbraak als in Dokkum, waar achttien bevriende jongeren ziek werden na een buitenfeest, is een uitzondering.