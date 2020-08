Advocaat: OM stort emmer stront over ons uit

Advocaat Yassine Bouchikhi heeft dinsdag woedend de rechtbank verzocht om het Openbaar Ministerie te verbieden bepaalde uitlatingen over hem te doen.

De raadsman komt voor in een schriftelijk vastgelegde toelichting van het OM op het Marengo-onderzoek. Die gaat onder meer over advocaten, die zouden hebben gelekt en als loopjongens voor verdachten zouden hebben gediend.

Een proces-verbaal daarover lekte de afgelopen dagen uit naar diverse media. De rechtbank ging niet in mee in het verzoek van Bouchikhi. "De woorden van het OM komen voor rekening van het OM", aldus de rechtbank. De voorzitter van de rechtbank sprak van een bijzonder verzoek, dat neerkwam op het "de mond snoeren van het OM".

Bouchikhi zei dat "een emmer stront" over de advocatuur zou worden uitgestort. "Het is volledige laster wat het OM gaat verkondigen. Het is klinkklare onzin. Het hek is van de dam."



Voordracht stand van zaken

Justitie is op dag één van de driedaagse voorbereidende zitting in het liquidatieproces Marengo begonnen met de voordracht van de stand van zaken in het onderzoek. Volgens het OM hebben meerdere advocaten informatie gelekt naar de bende van hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Er wordt ook gewezen naar advocaten van het kantoor Ficq. Op Twitter reageert het kantoor: "Het OM is in #26Marengo op dit moment bezig met een ongekende en persoonlijke aanval op advocaten op grond van PGP-berichten die niet nader zijn onderzocht."



De gelekte informatie ging over een groot strafonderzoek, in 2015 en 2016, naar een groep leveranciers van wapens en auto's aan de organisatie van Taghi. De bende zou liquidaties voorbereiden, onder meer door potentiële doelwitten te observeren en wapens en snelle auto's te leveren.

In het onderzoek stuitte de politie op een enorm illegaal wapendepot, met kalasjnikovs, handgranaten, geluiddempers, duizenden patronen en bijna driehonderd kogels die pantsers kunnen doorboren. In het proces, 26Koper genoemd, zijn vorig jaar in hoger beroep celstraffen tot 14,5 jaar opgelegd.



Alleen contact met advocaat

Informatie uit dit onderzoek belandde volgens het OM al bij Taghi toen de verdachten nog in alle beperkingen zaten. Op dat moment mogen zij enkel contact met hun advocaat hebben en dus niet met de buitenwereld. Zolang de beperkingen van kracht zijn, worden advocaten geacht niet met derden over het onderzoek te communiceren.

De advocaten zullen dinsdagmiddag op het betoog van het OM reageren.

