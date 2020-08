Aantal coronabesmettingen in Beiroet fors gestegen na explosie

Na de verwoestende explosie een week geleden in de Libanese hoofdstad Beiroet, is het aantal coronabesmettingen fors toegenomen.

In een etmaal werden bijna driehonderd nieuwe gevallen vastgesteld, citeren Duitse media de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ter vergelijking: sinds het begin van de corona-uitbraak een half jaar geleden waren in heel Libanon 6500 gevallen geregistreerd. Volgens de WHO is er in Beiroet na de ramp met ruim tweehonderd doden en duizenden gewonden een enorm gebrek aan mondkapjes.De Verenigde Naties waarschuwen dat de gezondheidszorg in de deels vernielde stad niet krachtig genoeg op de coronapandemie kan reageren. Ruim een derde van 55 onderzochte ziekenhuizen en andere zorginstellingen liep lichte tot zware schade op. Nog niet de helft is in staat alle routinezorg te bieden.