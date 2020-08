Celstraf geëist voor plaatsen nep-explosief Joods restaurant

Tegen de 46-jarige Hassan N. is twaalf maanden gevangenisstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk geëist wegens het plaatsen van een nep-explosief bij het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam

Ook heeft hij volgens het OM in januari 2019 een antisemitische dreigbrief aan een buurtbewoonster gestuurd. N. ontkende woensdag bij de rechtbank in Amsterdam alle feiten. Het pakketje bleek geen explosief te bevatten, maar de omgeving rond het restaurant aan de Amstelveenseweg was uren afgezet. Omliggende woningen werden ontruimd en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse voor onderzoek.

De nepbom was een witte doos met daarin onder andere elektriciteitsdraden en een printplaatje. De vingerafdrukken en het DNA van N. zijn op de doos en de inhoud ervan aangetroffen. N. verbleef in die periode regelmatig bij een vriendin, die vlak bij het restaurant woonde.

Hij verklaarde woensdag dat hij de doos bij haar thuis met afval had gevuld. Omdat de vuilcontainer buiten echter vol dan wel stuk leek te zijn, had hij de doos naar eigen zeggen ernaast gezet.



De officier van justitie stelde dat N. in het verleden "keer op keer" gelinkt is met antisemitische uitingen, waaronder een veroordeling voor de bedreiging van een verbalisant in 2014. N. verklaarde woensdag dat hij in die periode harddrugsverslaafd was en dat hij zich de precieze details van dit incident niet meer wist te herinneren. Als bijzondere voorwaarden eiste de officier verplichte urinecontroles, een gebiedsverbod en elektronisch toezicht.

Zevende incident

De advocaat van de eigenaren van HaCarmel merkte tijdens de zitting op dat de nepbom het zevende antisemitische incident in 2,5 jaar was: "HaCarmel is vogelvrij". Volgens de eigenaren durven mensen niet meer in het restaurant te komen eten en is de zaak "kapot". De advocaat liet weten dat zijn cliënten zich niet gesteund voelden door de Nederlandse overheid en vroeg de rechtbank een forse gevangenisstraf op te leggen.

De rechtbank doet 26 augustus uitspraak.

