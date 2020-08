Spanning in Marengoproces over optreden advocaten loopt verder op

De spanning in de zittingszaal in het liquidatieproces Marengo loopt hoog op.

Advocaat Yassine Bouchikhi zette woensdag de toon, op de tweede dag in een voorbereidende zittingsronde in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Hij kondigde aan dat hij zich gaat beklagen over de rechters in het monsterproces bij de president van de Amsterdamse rechtbank.

De reden voor de klacht is dat de rechtbank dinsdag heeft toegestaan dat het Openbaar Ministerie een betoog heeft gehouden over een aantal advocaten. Met naam en toenaam zijn zij volgens Bouchikhi verdacht gemaakt en beschadigd. De advocaat van verdachte Zaki R. probeerde dinsdag tevergeefs te voorkomen dat het OM dat verhaal zou doen. De rechtbank weigerde de officieren van justitie "de mond te snoeren".

Volgens het OM heeft een aantal advocaten informatie gelekt en zijn zij 'loopjongens' geweest voor hun cliënten en anderen. Dinsdag hekelden diverse advocaten de vijandige opstelling van justitie al, woensdag deed Bouchikhi daar nog een flinke schep bovenop. "Het OM heeft mij op het schaakbord gezet", aldus de raadsman, "en mijn naam bezoedeld". "Ik ben van niemand de loopjongen."



Gelekt

Bouchikhi is ervan overtuigd dat de belastende informatie over de advocaten door het OM naar de pers is gelekt. Afgelopen weekend pakten de media daar flink mee uit. De raadsman kondigde aan dat hij met bewijzen zal komen voor de stelling dat het lek bij het OM zit.

Behalve bij de president van de rechtbank zal hij zich ook bij de deken van de Orde van Advocaten beklagen over de opstelling van het OM. Hij zei het als zijn plicht aan zichzelf en zijn familie te zien zijn naam gezuiverd te krijgen.



De rechtbank tikte Bouchikhi woensdag op haar beurt op zijn vingers, omdat hij dinsdag ongeoorloofd contact zou hebben gehad met een van de hoofdverdachten in het proces, Mohamed R. Die mag geen contact hebben met andere verdachten in het proces, ook niet via een advocaat. Bouchikhi reageerde fel op de aantijging van de rechtbank.

Het proces Marengo gaat over een reeks liquidaties en pogingen daartoe in de onderwereld. Hoofdverdachte is de eind vorig jaar aangehouden Ridouan Taghi.

© ANP 2020