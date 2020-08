Advocaat beticht rechtbank in Marengoproces van discriminatie

Advocaat Yassine Bouchikhi heeft de rechtbank in het Marengoproces woensdag beticht van discriminatie.

Hij werd bij aanvang van de zitting op de vingers getikt omdat hij ongeoorloofd contact zou hebben gehad met een van de hoofdverdachten in het proces, Mohamed R. Die mag geen contact hebben met andere verdachten in het proces.

De advocaat reageerde daar woest op, hij vroeg zich af waarom alleen hij daarop werd aangesproken en andere advocaten niet. Zij hadden tenslotte ook met R. - die overigens jaren geleden Bouchikhi's cliënt was in een andere zaak - gesproken. "Omdat ik Marokkaan ben zeker", zei Bouchikhi. De rechtbank benadrukte dat het absoluut niets met hem persoonlijk of zijn afkomst te maken heeft.

Andere advocaten vielen hem bij; ze vroegen opheldering aan de rechtbank. "Wie mag nou wel of niet met elkaar contact hebben?" vroeg advocaat Guy Weski. Volgens advocaat Laura Ter Steeg duurde het desbetreffende gesprek "welgeteld 12 seconden".



Niet gelukkig

De rechtbank kwam na de schorsing voor de lunch terug op de commotie die 's ochtends was ontstaan. "Wij zijn niet gelukkig hoe de discussie is verlopen", zei de voorzitter van de rechtbank. "Wij gaan uit van de professionaliteit en integriteit van alle raadslieden."

Een eerdere reactie die de rechtbank heeft gegeven over de indruk die is ontstaan over het contact tussen advocaat Bouchikhi en Mohamed R. trekt de rechtbank in, aldus de voorzitter, en hij biedt zijn excuus daarvoor aan.



Bouchikhi kondigde al aan dat hij een klacht gaat indienen over de rechters bij de president van de rechtbank in Amsterdam. Met de sussende opmerkingen van de voorzitter was wat hem betreft de kous niet af. "Dat dit een gevolg gaat krijgen, is duidelijk", aldus de raadsman. "Hier blijft het niet bij."

Contact

Het Openbaar Minsterie merkte op dat de kwestie over het contact tussen Bouchikhi en Mohamed R. "veel groter wordt gemaakt" dan zij is. Bouchikhi beticht het OM van het verspreiden van leugens. "Het is klinkklare onzin wat de officier van justitie hier zegt. U moet ophouden met liegen", beet hij haar toe.

Volgens het OM heeft een aantal advocaten, onder wie Bouchikhi, geheime informatie gelekt naar Ridouan Taghi en zijn bende. Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Dinsdag hekelden diverse advocaten de vijandige opstelling van justitie al.

