VS verzekeren zich van 100 miljoen doses coronavaccin Moderna

De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met het farmaceutische bedrijf Moderna voor de aankoop van 100 miljoen doses van een potentieel coronavaccin.





Zo verzekerde de regering zich vorige week van 100 miljoen doses van een mogelijk vaccin van farmaceut Johnson & Johnson, dat wordt ontwikkeld onder leiding van dochteronderneming Janssen Vaccines in Leiden.



Het ministerie van Volksgezondheid in de VS hoopt in het kader van het Operatie Warp Speed tegen het einde van het jaar een vaccin te kunnen bieden aan de Amerikanen.

Dat maakte president Donald Trump dinsdag bekend. De VS hebben al verschillende afspraken gemaakt met farmaceutische bedrijven om zich te verzekeren van coronavaccins, nog voordat die zijn goedgekeurd door de instanties.