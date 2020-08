Mondkapje verplicht voor iedereen in Brussels gewest

In het Brussels hoofdstedelijk gewest is het dragen van een mondkapje voortaan verplicht voor iedereen van 12 jaar of ouder.

De maatregel geldt op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke private plaatsen in heel het gewest. Dat maakt Brussels minister-president Rudi Vervoort woensdagochtend bekend.

Het aantal besmettingen met het coronavirus op het Brussels grondgebied overschreed in de laatste zeven dagen het gemiddelde van 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Daarom geldt, zoals vorige week door de Brusselse regering in samenwerking met de negentien Brusselse gemeenten werd beslist, vanaf woensdag de mondkapjesplicht in heel het Brussels gewest.

De regelgeving voorziet wel enkele uitzonderingen. Er is geen mondmasker vereist tijdens sportbeoefening, bij het verrichten van intensieve lichamelijke arbeid op de openbare weg, en voor mensen met een handicap die hen verhindert een mondkapje of gelaatsscherm te dragen. Altijd moet sociale afstand worden nageleefd.



Politiecontroles

Er komen versterkte politiecontroles om toe te zien op de naleving van deze maatregel.

Eerder werd al een mondkapjesplicht ingevoerd in de provincie Antwerpen, tot voor kort de broeihaard in België van het coronavirus. Hier was recentelijk wel sprake van een lichte daling van het aantal nieuwe besmettingsgevallen. In grote delen van de rest van het land stijgt het aantal nog wel, maar minder snel. "De exponentiële groei lijkt voorlopig gestopt", zei viroloog Steven Van Gucht maandag op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten.



Toename

De toename is het grootste in het Brussels gewest en de regio Luik.

Volgens de laatste cijfers zijn in België tot nu toe 75.008 mensen besmet geraakt en zijn 9885 mensen overleden door het longvirus.

