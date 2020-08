Rusland noemt beweringen dat coronavaccin onveilig is ongegrond

Rusland noemt beschuldigingen dat het Russische coronavaccin onveilig is "ongegrond en gedreven door concurrentie".

Dat zei de Russische minister van Volksgezondheid Mikhail Murasjko woensdag, aldus persbureau Interfax. President Vladimir Poetin zei dinsdag dat Rusland het eerste land was dat na minder dan twee maanden van testen op mensen wettelijke goedkeuring verleent aan een Covid-19-vaccin.

Het besluit van Moskou om het goed te keuren voordat de laatste proeven zijn afgerond heeft bij sommige experts tot bezorgdheid geleid. Slechts ongeveer 10 procent van de klinische tests zijn succesvol en sommige wetenschappers zijn bang dat Moskou nationaal prestige boven veiligheid stelt.

Met name de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei woensdag dat het Russische Covid-19-vaccin niet voldoende was getest. Hij voegde eraan toe dat het doel is om een ​​veilig product te hebben in plaats van alleen maar als eerste mensen te gaan vaccineren.



Acceptatie

"Het kan gevaarlijk zijn om miljoenen, zo niet miljarden mensen te vroeg te vaccineren, omdat het de acceptatie van vaccineren vrijwel kan ruïneren als het misgaat, dus ik ben erg sceptisch over wat er gaande is in Rusland", vertelde Spahn tegen omroep Deutschlandfunk.

"Ik zou blij zijn als we een eerste, goed vaccin hadden, maar gebaseerd op alles wat we weten - en dat is het fundamentele probleem, namelijk dat de Russen ons niet veel vertellen - is dit niet voldoende getest", voegde hij eraan toe.

Inmiddels is het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in Rusland woensdag gestegen tot 902.701. In het afgelopen etmaal kwamen er 5102 nieuwe gevallen bij. De autoriteiten zeiden dat 129 mensen aan de gevolgen van het virus waren gestorven in de afgelopen 24 uur, waardoor het officiële dodental op 15.260 kwam.

