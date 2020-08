Voorlopig nog geen mondkapjesplicht in Bergen op Zoom

Mensen in Bergen op Zoom worden voorlopig nog niet verplicht een mondkapje te dragen in openbare ruimtes.

Dat heeft burgemeester Frank Petter van de West-Brabantse plaats maandag gezegd. De horeca wordt de komende tijd extra gecontroleerd, net als plekken als tuincentra, waar veel mensen bij elkaar komen. Bergen op Zoom is een van de grootste coronabrandhaarden in Nederland.Sinds 1 augustus zijn 965 mensen getest en van hen bleken 139 het virus te hebben. Dat komt neer op 14 procent positieve tests, aanzienlijk hoger dan de circa 2 procent in heel Nederland. Volgens Petter komt dit doordat flink de klad is gekomen in het naleven van de landelijke maatregelen.Onder de nieuwe coronapatiënten zijn bezoekers van een Bergense moskee, maar volgens de burgemeester is het niet duidelijk of ze tijdens een moskeebezoek besmet zijn geraakt. Er zijn de laatste tijd een hoop feesten thuis en in zaaltjes geweest waar veel mensen bij elkaar kwamen, zegt Petter.