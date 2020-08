Avondklok in Antwerpen wordt nachtklok, horeca langer open

De avondklok in de provincie Antwerpen wordt een nachtklok nu het aantal nieuwe coronabesmettingen stabiliseert.

© ANP 2020

Mensen moeten binnenblijven van 01.30 tot 05.00 uur, waar dat sinds eind juli tussen 23.30 en 06.00 uur was. Cafés en restaurants mogen twee uur langer openblijven, tot 01.00 uur. Het maximum van vier personen per tafel gaat naar tien, mits dat mensen uit de eigen ‘bubbel’ zijn.Provinciegouverneur Cathy Berx maakte de aanpassingen woensdag bekend op een persconferentie. Zij sprak bewust niet van versoepelingen, om te voorkomen dat mensen weer uit de band gaan springen. Een nachtelijk uitgaansverbod blijft volgens haar "noodzakelijk om feestjes en afterparty’s te vermijden".Publieksevenementen worden onder strikte voorwaarden weer toegestaan. Verder zijn mondkapjes niet langer verplicht op plekken waar de kans op overdracht "nihil" is. De maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot het eind van de maand "om te vermijden dat de epidemie uitdijt".Het aantal nieuwe besmettingen in de provincie neemt sinds kort niet meer toe, volgens Berx omdat de Antwerpse maatregelen effect hebben. Mensen met het virus besmetten nu gemiddeld één ander persoon. "Maar helaas, we zijn er nog niet, er is nog werk aan de winkel", waarschuwde Berx.