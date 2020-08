Aantal coronapatiënten in ziekenhuis in 2 weken bijna verdubbeld

Ziekenhuizen behandelen momenteel 150 mensen vanwege het coronavirus, het hoogste aantal sinds 2 juli.

© ANP 2020

"Deze stijging volgt op de snelle toename van het aantal nieuwe besmettingen. Het is cruciaal om deze besmettingsgolf in te dammen, anders kan het aantal patiënten in de ziekenhuizen in de komende periode snel verder stijgen", zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het aantal coronapatiënten op de intensive care steeg van 30 naar 35, het hoogste aantal sinds eind juni. Op verpleegafdelingen liggen nu 115 mensen met het virus. Dat waren er dinsdag 97. Het totaal steeg in een dag tijd van 127 naar 150.Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in twee weken tijd met 90 procent gestegen, benadrukt Kuipers. Eind juli behandelden de ziekenhuizen in totaal 80 mensen bij wie het coronavirus was vastgesteld.Op de intensive cares liggen ook 613 mensen met andere aandoeningen, 30 meer dan op dinsdag. Ook dit is het hoogste aantal in bijna twee maanden tijd.