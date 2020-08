Marokkaans consulaat in Rotterdam gesloten wegens coronavirus

Het Marokkaans consulaat ging over tot sluiting nadat bij zes medewerkers het coronavirus werd vastgesteld.

Dat meldt een bron van de Marokkaanse ambassade in Den Haag aan Marokkaanse nieuwsdiensten. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft het kantoor van het Marokkaanse consulaat in Rotterdam voor een periode van 15 dagen gesloten.

Volgens de verklaring van de consul-generaal Omar El-Khayari heeft een medewerker zijn collega's besmet met het longvirus COVID-19. De meerderheid van de werknemers is thuis in quarantaine geplaatst. De consul zorgt naar eigen zeggen persoonlijk voor de afhandeling van openstaande kwesties van de Marokkaanse gemeenschap in Rotterdam en omgeving.





Marokkaanse Nederlanders kunnen in noodgevallen terecht bij de Ambassade Den Haag of het consulaat in Amsterdam

