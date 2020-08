Weer meer dan 600 nieuwe coronagevallen in Nederland

Het aantal bevestigde coronagevallen is met 654 gestegen.

© ANP 2020

Sinds eind april is het aantal nieuwe gevallen maar één keer hoger geweest. Dat was dinsdag toen 779 besmettingen werden gemeld. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 4200 gevallen aan het licht gekomen. De 654 positieve tests zijn tussen dinsdagochtend en woensdagochtend doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en verwerkt op het coronadashboard van de overheid. Ongeveer de helft van de positief geteste mensen is 20 tot 40 jaar oud.De regio Rotterdam-Rijnmond, de grootste brandhaard van het land, registreerde 183 nieuwe gevallen. Dat is de op een na grootste stijging in een dag sinds het begin van de uitbraak.Amsterdam-Amstelland kreeg er 111 nieuwe gevallen bij. In Haaglanden kregen 60 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen, in de provincie Utrecht is de ziekte 44 keer vastgesteld en in Midden- en West-Brabant 36 keer.In Friesland zijn elf nieuwe gevallen ontdekt, onder meer door een uitbraak na een jongerenfeest in Dokkum. In drie dagen tijd heeft Friesland ongeveer evenveel coronagevallen vastgesteld als in de hele maand ervoor.