'Libanese justitie gaat ministers verhoren na ramp'

Een Libanese aanklager gaat ministers en oud-ministers aan de tand voelen over de verwoestende explosie in de haven van Beiroet.

De voormalige minister van Openbare Werken Ghazi al-Aridi wordt als eerste verhoord, zegt een ingewijde, die anoniem wilde blijven. Als tijdens het onderzoek blijkt dat sprake was van nalatigheid, moet het bewijsmateriaal volgens de bron naar het parlement worden gestuurd. Justitie kan niet zomaar besluiten om ministers of oud-ministers te vervolgen. Daar moet toestemming voor worden gevraagd.De explosie in de haven van Beiroet heeft het leven gekost aan zeker 171 mensen. Nog eens 6500 personen raakten gewond en honderdduizenden inwoners van de stad zijn dakloos. De schade bedraagt mogelijk meer dan 15 miljard dollar (bijna 13 miljard euro), zei president Michel Aoun woensdag.Vorige week ontplofte een opslagplaats waar al jaren 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag opgeslagen. Uit documenten die zijn ingezien door persbureaus blijkt dat veel overheidsfunctionarissen wisten dat sprake was van een gevaarlijke situatie. Premier Hassan Diab en president Aoun zouden in juli schriftelijk zijn gewaarschuwd.