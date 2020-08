Frankrijk stuurt marineschip vanwege spanningen met Turkije

Frankrijk stuurt het marineschip de Lafayette met twee gevechtsvliegtuigen van het type Rafale naar de oostelijke Middellandse Zee.

Het ministerie van Defensie meldde dat dit een onderdeel is van de plannen de militaire aanwezigheid in dat gebied uit te breiden. Het Franse fregat van de klasse Mistral doet mee met oefeningen van de Griekse marine.

De spanningen tussen Griekenland en Turkije lopen daar op als gevolg van Turkse projecten om naar olie en gas te zoeken onder de zeebodem. Turkije claimt grote stukken zeebodem als exclusief onderdeel van het continentale plat van Turkije.

Griekenland stelt dat Turkije binnendringt in wateren waar de bodem als het Griekse deel van de zeebodem moet worden gerekend.



President Macron heeft Turkije eerder deze week opgeroepen op te houden met het zoeken naar olie of gas in wateren die omstreden zijn. Vrijdag komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie bijeen om onder meer over de spanningen met Turkije te praten.

De Turkse president Erdogan is niet onder indruk. Hij zei dat het Turkse onderzoeksvaartuig waar nu over wordt geruzied, de Oruc Reis, gewoon doorgaat met boringen tot 23 augustus.



Dialoog

Erdogan is naar eigen zeggen niet zoals Athene uit op escalatie van de conflicten, maar wil de kwestie in dialoog oplossen. Hij belt daarom nog met bondskanselier Merkel en met EU-president Charles Michel. Hij heeft daarbij Macron verweten bezig te zijn met neokoloniale avonturen in de regio.

Hij wees op Macrons snelle bezoek aan Libanon na de ramp die zich 4 augustus met een explosie in de haven van Beiroet voltrok. Hij noemde Macrons optreden in Beiroet "een mediaspektakel gericht op het herstellen van de koloniale orde".



Macrons betrokkenheid bij Libanon wordt volgens waarnemers mede veroorzaakt door de Franse geschiedenis. Frankrijk heeft honderd jaar geleden na lang touwtrekken met het achterdochtige Britse Rijk Syrië als mandaatgebied verworven.

Syrië was een van de landen die de winnaars van de Eerste Wereldoorlog onder elkaar verdeelden na de instorting van het Ottomaanse Rijk. Het Midden-Oosten had eeuwenlang formeel behoord tot het Ottomaanse Rijk dat Erdogan bewondert.



