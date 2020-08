Athene stelt coronavirus vast in kamp vol met migranten op eiland

De Griekse gezondheidsautoriteiten hebben een geval van het coronavirus vastgesteld in een vol kamp met migranten en vluchtelingen op een eiland.

© ANP 2020

Het gaat om een 35-jarige man uit Jemen op het eiland Chios, bijna 200 kilometer ten oosten van Athene. Bronnen op het ministerie van Migratie zeggen dat het voor het eerst is dat in een vol migrantenkamp op een eiland het uit China afkomstige coronavirus is vastgesteld.In het betrokken kamp Vial zijn naar schatting 3800 mensen ondergebracht. Er zijn eerder coronabesmettingen bij migranten vastgesteld in Griekenland, maar niet op een eiland. Die besmettingen hebben geen sterfgevallen veroorzaakt.Wereldwijd leidt naar schatting 96 procent van de besmettingen niet tot het overlijden van de patiënt. De kans dat migranten het virus meenemen is overal aanwezig, maar in een vol kamp op een eiland zou het verspreidingsrisico groter kunnen zijn.