Antwerpen: Moskeeën dienen klacht in tegen extreemrechtse Vlaams Belang

De Al Aqsa Moskee en het naastgelegen Cultureel Centrum Moskee Omar in Antwerpen-Noord dienen klacht in tegen de partij Vlaams Belang en haar voorzitter Tom Van Grieken.

De rechts-populisten hadden beelden verspreid van moslims die de gebedshuizen bezochten tijdens het offerfeest Eid al-Adha met daarop de tekst: "Dit is de echte reden waarom héél de provincie Antwerpen gestraft wordt." Volgens de moskeeën wordt aangezet tot haat en discriminatie.

Door de aanscherping van de maatregelen tegen het coronavirus moesten moslims het offerfeest noodgedwongen doorbrengen in beperkte kringen.

Het overgrote deel van de moskeeën in het land sloot de deuren. Slechts enkele aantal gebedshuizen besloot om, conform de coronamaatregelen van de Vlaamse regering, een beperkt aantal gelovigen toe te laten voor het Eid-gebed, waaronder de Al Aqsa Moskee in Antwerpen-Noord.

Doordat er bij de ingang en in de moskee zelf veiligheidsmaatregelen golden, zoals het ontsmetten van de handen en het houden van sociale afstand, werd het op een bepaald moment steeds drukker op straat. De politie is toen ter plaatse gekomen om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende afstand hield. "Er werden geen inbreuken op de veiligheidsmaatregelen vastgesteld", stelt de moskee.



Vlaams Belang Tom Van Grieken en Vlaams Belang plaatsten echter een video op sociale netwerken waarop een handjevol moslims te zien is. De moskeebesturen vinden dat de berichten op sociale netwerken aanzetten tot haat en discriminatie. "Die momentopname van drukte op straat weerspiegelt geenszins de manier waarop er aan de ingang en binnen in de moskee maatregelen werden getroffen", klinkt het.

"Dat bericht is duidelijk bedoeld om moslims en moskeeën de schuld te geven van het stijgende aantal coronabesmettingen en hen verantwoordelijk te stellen voor de inperkingsmaatregelen die in Antwerpen gelden."



Tom Van Grieken lijkt niet onder de indruk van de klacht. "Laat het proces maar komen. Als de waarheid naar buiten brengen fout is, dan ben ik schuldig. Het Vlaams Belang is meer dan ooit de spreekbuis van buurtbewoners naar wie de politiek niet meer wil luisteren", zegt de partijvoorzitter in een reactie.

"Wat in politiek correcte kringen 'bepaalde sociale groepen' heet, benoem ik gewoon bij naam. Als het over volksgezondheid gaat, moeten de politiek correcte oogkleppen zeker af.", aldus Van Grieken.

© De Morgen 2020