School in Gaza bestookt door Israëlisch raketvuur

Volgens een Palestijnse bron explodeerde de raket gelukkig niet maar richtte deze alsnog aanzienlijke schade aan het schoolgebouw.

Een Israëlisch gevechtsvliegtuig heeft donderdag een raket afgevuurd die landde op een school van het VN-vluchtelingenagentschap (UNRWA) in het vluchtelingenkamp Al-Shati, in het westen van Gaza.



"Dit agressieve beleid is bedoeld om de crisis die onze mensen in Gaza doormaken te verergeren, hun dagelijks leven te verlammen en de Palestijnse inspanningen om het coronavirus te bestrijden te verstoren te midden van internationale en regionale stilte.", zei Hamas-woordvoerder Fawzi Barhoum in een verklaring.





Donderdagochtend vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen verschillende locaties van de militaire vleugel van Hamas in Gaza aan. Bij de aanvallen werden geen gewonden gemeld.





Woensdagavond kondigden de Israëlische autoriteiten ook aan dat de visserijzone rond Gaza wordt ingeperkt van een straal van van 15 naar 8 zeemijl.





Israël beweert dat de acties, inclusief de luchtaanvallen, een reactie zijn op de brandgevaarlijke ballonnen die de afgelopen week vanuit Gaza werden gelanceerd.

© Anadolu 2020