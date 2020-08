Topman Moslimbroederschap overlijdt in Egyptische gevangenis

Een prominente figuur in de Egyptische Moslimbroederschap is donderdag overleden in de Egyptische hoofdstad Caïro tijdens het uitzitten van een gevangenisstraf.

Volgens Egyptische mediabronnen is de 66-jarige Essam Al-Aryan overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Volgens Abdel-Mon'em Abdel-Maqsoud, de advocaat van de Moslimbroederschap, hebben veiligheidsfunctionarissen hem geïnformeerd over de dood van Al-Aryan zonder daarbij enige reden voor zijn plotselinge dood op te geven.

"Ik weet niet of hij stierf in de gevangenis of in het ziekenhuis (...) Ik heb zijn familie op de hoogte gebracht van zijn dood", voegde Abdel-Maqsoud toe.

Volgens het regeringsgezinde dagblad Al-Masri Al-Youm is het overlijden van Al-Aryan het gevolg van "natuurlijke oorzaken". Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft echter nog geen verklaring afgegeven over de dood van Al-Aryan.



Al-Aryan was een prominente figuur en bekleedde verschillende posities in de Moslimbroederschap. De groep werd in 2013 verboden na de militaire staatsgreep onder leiding van de huidige president Abdel-Fattah al-Sisi.

Al-Aryan werd in de zomer van 2013 gearresteerd na de afzetting van de Egyptische president Mohammad Morsi. Hij zat een gevangenisstraf uit van 25 jaar.





