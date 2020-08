Libanon: Marokko koploper in aantal hulpkonvooien na explosie Beiroet

Tot dusver zijn 20 vliegtuigen uit Marokko met hulpmiddelen aangekomen in het rampgebied in de Libanese hoofdstad

De hulpgoederen zijn onder meer bedoeld voor de eerste behoeften, medicijnen, medische uitrusting en voedingsmiddelen.

Het noodhospitaal dat in opdracht van koning Mohammed VI in het rampgebied is opgezet draait inmiddels ook op volle toeren. Het veldhospitaal in het hart van Beiroet omvat operatiekamers, radiologie- en sterilisatie-eenheden, evenals een farmaceutische eenheid.

Afgelopen week bezocht generaal Joseph Aoun (bevelhebber van het Libanese leger) vergezeld door Mohamed Karin (de ambassadeur van Marokko in Beiroet) het Marokkaanse militaire veldhospitaal in het rampgebied nabij de haven van Beiroet.



De ambassadeur van Libanon in Marokko, Ziad Atallah, uitte in een eerdere verklaring zijn dankbaarheid richting Marokko. "Deze hulp heeft een grote impact gehad op de harten van het Libanese volk. De hulp kwam op het juiste moment", aldus Atallah.

Talloze Libanezen hebben onder de hashtag 'Bedankt koning Mohammed VI' hun dank uitgesproken, waaronder Arabische bekendheden zoals Walid Tawfiq, Carole Samaha, Rami Ayyash, May Hariri, Saad Hamdan, Nai Suleiman, Ali Jabr, Joel Mardinian en anderen.



Er zijn volgens het Rode Kruis zeker 170 mensen om het leven gekomen door de explosie. Duizenden mensen raakten gewond en veel mensen hebben geen huis meer.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de aanleiding van de explosies. Naar verluidt lag er 2700 ton ammoniumnitraat, dat zeer explosief is, in een loods opgeslagen. Deze stof, die onder meer gebruikt wordt in kunstmest, is ook vaak gebruikt bij terroristische aanslagen.

De Libanese regering van premier Hassan Diab is afgetreden. Zijn regering kwam onder grote druk te staan na de protesten die volgden op de verwoestende explosie. Eerder waren al meerdere ministers uit Diabs kabinet opgestapt.

