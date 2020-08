Aantal coronapatiënten in ziekenhuis in Nederland verder gestegen

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt, blijft stijgen.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 158 mensen wegens het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds 1 juli. In twee weken tijd is het aantal patiënten net niet verdubbeld, van 80 naar 158. "Het totaal aantal opgenomen COVID-patienten neemt nog steeds toe. We moeten alert blijven omdat we ook een toename van het aantal besmettingen zien", verklaart Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding behandelen de intensive cares momenteel 31 coronapatiënten, 4 minder dan op woensdag. Het aantal patiënten op verpleegafdelingen steeg juist van 115 naar 127, en ook dat is het hoogste aantal sinds begin juli.Intensive cares behandelen ook 612 mensen met andere aandoeningen. In totaal liggen dus 643 mensen op een intensive care. Dat betekent dat ongeveer 500 bedden daar niet worden gebruikt.