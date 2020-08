Israël schort annexatie Palestijnse gebieden op na akkoord

Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben afgesproken de onderlinge betrekkingen te normaliseren.

Israël schort de internationaal uiterst omstreden annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever op. Dat maakte de Amerikaanse president Trump zojuist bekend.

De stap maakt deel uit van een historisch akkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De landen spreken in een door Trump gedeelde gezamenlijke verklaring over een "historische diplomatieke doorbraak" waar alle betrokken landen van zullen profiteren.

Delegaties uit Israël en de Emiraten gaan in de komende weken om de tafel. Er moeten dan afspraken worden gemaakt over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals toerisme, vliegverkeer, veiligheid, telecommunicatie en de opening van ambassades op elkaars grondgebied.



Derde land met akkoord

De machtige kroonprins van Abu Dhabi bevestigde op Twitter dat de banden met Israël worden aangehaald. "Tijdens een telefoongesprek met president Trump en premier Netanyahu is een akkoord gesloten dat verdere Israëlische annexatie van Palestijnse gebieden voorkomt", aldus Mohammed Bin Zayed.

Na Egypte (1979) en Jordanië (1994) is de VAE het derde Arabische land dat een akkoord sluit met Israël. Eerdere pogingen van premier Benjamin Netanyahu om soortgelijke betrekkingen met Marokko aan te halen liepen op niks uit.



Begin dit jaar toonden Israëlische lobbyisten de bereidwilligheid van Israël om haar nauwe relaties met de Trump-regering te gebruiken om meer openlijke Amerikaanse steun te verkrijgen voor de positie van Marokko inzake de Marokkaanse Sahara. Israël hoopte in ruil voor hun bemiddeling op meer open diplomatieke banden met Rabat.

Een bezoek van Netanyahu aan koning Mohammed VI werd door de Marokkaanse monarch afgewezen. De vorst annuleerde ook zijn geplande ontmoeting en diner met de Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo, die was in de regio om steun te vergaren voor het omstreden annexatieplan van president Trump 'Deal of the Century'.

© Marokko.nl/White House/ANP 2020