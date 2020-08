Netanyahu: deal met Emiraten 'begin van een nieuw tijdperk'

De deal tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten is het begin van een "nieuw tijdperk" voor Israël en de Arabische wereld.

Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die benadrukte dat het akkoord niet betekent dat de omstreden annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever nu definitief van de baan is. Israël en de VAE hebben na Amerikaanse bemiddeling afgesproken hun relatie te normaliseren.

De landen onderhielden voorheen formeel geen diplomatieke betrekkingen, maar hebben volgens waarnemers wel een gezamenlijke rivaal in Iran. Ook de VS en Iran hebben een zeer gespannen relatie.

De machtige kroonprins van Abu Dhabi zei op Twitter dat het akkoord met Israël verdere Israëlische annexatie van Palestijnse gebieden voorkomt. Netanyahu maakte later tijdens een toespraak op televisie duidelijk dat de geplande overname van gebieden op de Westelijke Jordaanoever alleen wordt opgeschort.



Uitstel

De premier zei volgens nieuwssite Times of Israël dat de VS alleen om uitstel van de annexatie hebben gevraagd. Hij zei niet wanneer zijn plannen dan alsnog kunnen worden uitgevoerd. Wel sprak hij de verwachting uit dat meer Arabische landen banden met Israël zullen aangaan.

De annexatieplannen van Netanyahu liggen internationaal zeer gevoelig en ook de Palestijnen zijn er fel op tegen. De premier heeft zich onder meer uitgesproken voor het inlijven van Joodse nederzettingen.



Palestijnse functionarissen hadden eerder al gedreigd de bilaterale overeenkomsten met Israël af te schaffen als het doorgaat met de annexatie. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas zal spoedberaad houden met topmedewerkers.

De Palestijnse Autoriteit komt daarna met een standpunt over het historische akkoord. De machtige Hamas-beweging heeft al laten weten de deal niet te zien zitten.



Westelijke Jordaanoever

De Palestijnen willen een onafhankelijke staat op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en de Gazastrook, de gebieden die Israël in 1967 veroverde. Netanyahu had zich voorgenomen 1 juli te beginnen met het inlijven van de Israëlische nederzettingen en de Jordaanvallei, in de hoop daarvoor goedkeuring te krijgen vanuit Washington. Volgens een recente peiling is ongeveer de helft van alle Israëli's tegenstander van annexatie.

Meerdere landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Rusland, Turkije, Jordanië, Qatar en Marokko hebben zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.

Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als "bezette gebieden" en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouw daar als illegaal. Ook de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties (VN) benadrukte onlangs de illegaliteit van de Israëlische annexatieplannen.



© ANP/Marokko.nl 2020