Erdogan waarschuwt voor escalatie gasconflict Middellandse Zee

De Turkse president Erdogan heeft gewaarschuwd voor de gevolgen als een Turks onderzoeksschip in de Middellandse Zee wordt aangevallen.

De Oruc Reis zoekt daar naar olie en gas en volgens de Turkse leider zal bij agressie tegen het schip een "hoge prijs" betaald moeten worden. De Turkse zoektocht naar olie en gas in betwiste wateren tussen Kreta en Cyprus heeft de spanning in de regio doen oplopen.Griekenland vindt dat de Turken illegaal bezig zijn. Ook Frankrijk heeft zich gemengd in de discussie en voert zijn militaire aanwezigheid in het gebied op. De Franse en Griekse strijdkrachten zouden al gezamenlijke oefeningen hebben uitgevoerd bij Kreta.Erdogan suggereerde dat al sprake is geweest van een incident. "We hebben gezegd dat bij een aanval op de Oruc Reis een hoge prijs betaald moet worden", zei de president in Ankara. "Ze kregen vandaag hun eerste antwoord." Hij trad niet in detail over waar hij precies op doelde.De Oruc Reis heeft een militair escorte en blijft volgens Erdogan tenminste tot 23 augustus actief in het gebied.