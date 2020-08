WHO: geen bewijs voor verspreiding coronavirus via eten

De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt dat er geen bewijs is dat het coronavirus zich kan verspreiden via voedsel.

De WHO reageerde op berichten dat het virus is aangetroffen in geïmporteerd bevroren voedsel en op verpakkingen van levensmiddelen in China. De organisatie benadrukte donderdag dat er geen reden is voor paniek. "Er is geen bewijs dat voedsel of de voedselketen een rol speelt in de verspreiding van dit virus", beklemtoonde WHO-topfunctionaris Mike Ryan.Lokale autoriteiten in China hebben gezegd dat het virus is aangetroffen op producten uit Zuid-Amerika. Het ging naar verluidt om bevroren chicken wings uit Brazilië en de verpakking van Ecuadoraanse garnalen.WHO-expert Maria Van Kerkhove zei dat China honderdduizenden verpakkingen heeft getest op het virus. Dat zou in "minder dan tien" gevallen zijn aangetroffen.