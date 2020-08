Ajax-coach Ten Hag: Labyad en Lang hebben het uitstekend gedaan

Trainer Erik ten Hag was na de oefenzege van Ajax op FC Utrecht (5-1) zeer te spreken over het spel van Zakaria Labyad en Noa Lang. "Ze hebben het uitstekend gedaan", zei hij.

"Ik vond ze niet alleen dreigend maar ook heel intelligent spelen. ". Labyad was de vervanger van de licht geblesseerde Dusan Tadic en scoorde driemaal. "Ik heb tegen hem gezegd dat hij zich ook op de positie van spits moet richten", zei Ten Hag. "Ik vond hem ook prima druk zetten. Maar ik wist dat hij dit kon. Hij heeft ook bij FC Utrecht onder mij wel eens in de spits gespeeld."Lang tekende voor de 2-0 en bereidde de 3-0 van Nicolás Tagliafico voor. "Noa had ook veel dreiging aan de bal", zei Ten Hag. "Hij heeft een goed signaal afgegeven. We moeten kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. We hebben veel keuze op de vleugels, maar we hebben ook veel spelers nodig."Bij Ajax ontbraken naast Tadic ook Klaas-Jan Huntelaar en Carel Eiting met lichte klachten. André Onana was er ook nog niet bij maar heeft de training wel weer hervat. Mohammed Kudus wacht op een werkvergunning en David Neres heeft na negen maanden afwezigheid nog even tijd nodig. "We moeten het nog even bekijken maar ik verwacht dat ze bijna allemaal zaterdag mee op trainingskamp naar Oostenrijk gaan", zei Ten Hag.