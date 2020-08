Ook Democraat Biden positief over deal tussen Israël en VAE

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft positief gereageerd op de deal tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

Hij sprak in een verklaring over een "historische stap". Het akkoord voorziet in de normalisering van de relatie tussen Israël en de Emiraten.

"Het aanbod van de VAE om de staat Israël te erkennen is een welkom, moedig en broodnodig staaltje staatsmanschap", reageerde Biden op de deal, die tot stand kwam na bemiddeling door de regering van zijn rivaal Donald Trump.

De Democraat waarschuwde wel dat hij Israëlische annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever niet zal steunen als hij president wordt. Hij omschreef annexatie als een klap voor het vredesproces tussen de Israëliërs en de Palestijnen. "Daarom ben ik er nu tegen en zal ik ertegen zijn als president.



Israël heeft de Emiraten toegezegd dat de geplande annexatie van Palestijnse gebieden wordt opgeschort. Premier Benjamin Netanyahu maakte later wel duidelijk dat die plannen wat hem betreft niet definitief van de baan zijn. Hij heeft zich eerder uitgesproken voor het inlijven van Joodse nederzettingen in gebieden die worden geclaimd door de Palestijnen.

Naast Biden heeft ook Trump positief gereageerd op de deal. De Republikein sprak op Twitter over een "enorme doorbraak" en een "historisch vredesakkoord" tussen twee bondgenoten.

